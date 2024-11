Thuram | Nostre parole e comportamenti possono avere un impatto Abbiamo fermato Rn

Leggi su Sportface.it

“I calciatori di oggi non sono come erano ai tempi di mio padre: allora non c’erano i social, erano considerati degli sportivi e basta. In pochi si esponevano davvero su temi politici e sociali. Adesso invece siamo degli esempi per chi ci segue, ciò che diciamo e i nostriun, leintervistemuovere le persone. Un calciatore contemporaneo deve capire che deve esporsi, che non può tacere su determinate cose”. A parlare è Marcus, grande protagonista di questo avvio di stagione con la maglia dell’Inter e della Nazionale francese, ma anche una persona molto attento ai temi politici e sociali. In un’intervista rilasciata a GQ, il calciatore torna su quanto accaduto quest’estate, con la presa di posizione sua e di alcuni suoi colleghi ei confronti del Rassemblement National, il partito di estrema destra che aveva concluso in testa il primo turno delle elezioni legislative francesi per poi essere battuto al secondo.