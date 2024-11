Iltempo.it - Tajani: "Necessario che l'occidente resti compatto per difendere la democrazia"

(Agenzia Vista) Varsavia, 19 novembre 2024 "Noi siamo l', l'Europa e gli Stati Uniti sono due facce della stessa medaglia. Siamo parte fondamentale del G7 che l'Italia ha l'onore e l'onere di guidare. In Venezuela dobbiamo far sentire la nostra voce. Dobbiamo riflettere se riconoscere il leader dell'opposizione venezuelana come vero presidente eletto" così il ministro degli Esteri Antonioa margine della riunione di Varsavia con i Ministri degli Esteri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna ed Unione europea in occasione dei 1000 giorni dall'aggressione russa all'Ucraina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev