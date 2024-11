Ilrestodelcarlino.it - Spreco alimentare, Bologna è città virtuosa

, 20 novembre 2024 – Purtroppo mi sono reso conto da tempo che la nostra società spreca una enorme quantità di cibo. Basta osservare cosa succede nei bar di, nelle tavole calde e in altri locali. Ogni sera, non certo per colpa del gestori, le rimanenze vengono eliminate. Un vero peccato, anche se mi rendo conto che è difficile agire diversamente. Ogni anno in Europa e nel mondo, secondo stime ormai consolidate, si generano tonnellate di sprechi alimentari, che a loro volta hanno conseguenze a livello ambientale. Penso anche che la lotta allodel cibo debba cominciare da ognuno di noi. Federico Turrini Risponde Beppe Boni Loè uno dei malesseri della società dei consumi che però non è insensibile a limitare questo fenomeno. Anzi.è una dellepiù virtuose.