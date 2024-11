Lettera43.it - SIMEST e Amazon insieme per supportare digitalizzazione e internazionalizzazione delle pmi italiane

Leggi su Lettera43.it

, la società per l’imprese del Gruppo CDP, ehanno siglato un protocollo d’intesa che punta alo sviluppo internazionale del Made in Italy favorendo l’apertura ai mercati esteripmi. L’accordo, che rientra nell’ambito del programma di formazione Accelera con, ha l’obiettivo di fornire alle imprenditrici e agli imprenditori italiani le conoscenze e gli strumenti più utili per sviluppare le loro attività in termini di, attraverso corsi di formazione online, accademie virtuali e bootcamp intensivi dedicati alle pmi volti ad accrescere le competenze sui temi dell’e-commerce, dell’export e della trasformazione digitale.Le iniziative dia supportopiccole e medie impreseDa temposi impegna ad aiutare le piccole e media impreseattraverso strumenti e programmi specifici.