Seoul | Nordcorea ha fornito a Russia anche artiglieria pesante

Roma, 20 nov. (askanews) – La Corea del Nord haalla, oltre ad aver inviato circa 11mila soldati già impegnati in combattimento all’interno di una brigata aviotrasportata e tra i “marine” russi contro soldati ucraini. Lo ha affermato oggi l’intelligence sudcoreana in una relazione presso una commissione parlamentare, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap. Il NIS, il servizio di spionaggio di, ha parlato in una riunione a porte chiuse del Comitato di intelligence del Parlamento, della quale hannoi dettagli i deputati Lee Seong-kweun del Partito del potere del popolo e Park Sun-won del Partito democratico hanno riferito i dettagli forniti dal Servizio Nazionale di Intelligence (NIS). “Circa 11.000 soldati sono stati trasferiti nella regione di Kursk alla fine di ottobre, dopo aver completato l’addestramento di adattamento locale nel nord-est della” ha riferito il NIS, secondo Yonhap.