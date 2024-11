Lanazione.it - Scuola Giusti ancora chiusa: infuria la polemica

PONSACCO Dopo i topi l’umidità sui muri. Per questo motivo ladell’Infanziadi Ponsacco dovrà rimanerefino a dopodomani, venerdì. Per la pulizia e la derattizzazione il sindaco aveva disposto ordinanza di chiusura fino a lunedì scorso, 18 novembre. Lo stesso giorno, con un post sulla pagina Facebook del Comune, l’amministrazione ponsacchina comunica il prolungamento della chiusura dell’edificio fino a dopodomani per la presenza di "umidità ascendente sui muri perimetrali con parti di intonaco ammalorato" per la cui sistemazione "risulta necessario ed opportuno prolungare la sospensione delle attività didattiche alladell’Infanziafino a venerdì 22 novembre compreso al fine di garantire il ripristino delle condizioni di salubrità dei locali". La presenza di tracce di umidità sulle pareti è stata rilevata dai tecnici della Asl Toscana Nord Ovest intervenuti al settimana scorsa allasu richiesta dei genitori preoccupati per la presenza dei topi.