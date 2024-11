Roma Ghisolfi | Crediamo nel progetto investimento a lungo termine

Leggi su Sportface.it

“Non siamo felici del periodo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e andare avanti credendo nel. Possiamo vedere quello che è successo al Napoli, che adesso sta lottando per lo scudetto; ci siamo resi conto che il proprietario vuole trovare una soluzione e mantiene la calma, è saldo nele questo ci dà la fiducia necessaria”. Queste le parole del direttore sportivo della, Florent, intervenuto nel corso del Social Football Summit allo stadio Olimpico. Poi, su Ranieri: “Prima di tutto credo che porterà al club la sua calma e la sua esperienza – spiega il ds giallorosso -. Non c’è bisogno di presentare Ranieri; personalmente lo conoscevo ma sto scoprendo che è un vero gentiluomo. È un onore camminare al suo fianco.sia la persona giusta per portare risultati migliori ed uscire da un momento così difficile.