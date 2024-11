Roma | donna delle pulizie narcotizza anziana e la rapina

Leggi su Dayitalianews.com

Il nemico in casa. Quella che doveva essere una persona di fiducia, dalla quale non guardarsi, si rivela un pericoloso parassita. E’ successo a, dove unaè statata eta dalla.La polizia ha rinchiuso in carcere una 37enne accusata diaggravata in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.L’episodio risale allo scorso ottobre.Secondo quanto ricostruito dai poliziotti la 37enne lavorava comea casa dell’che ha denunciato di essere statata in casa.Succo di mirtillo con benzodiazepine. Ecco come hato l’, per poi frugare fra i suoi effetti personale e rubarle il portafoglio.Dopo la, laha raggiunto lo sportello della banca e fatto vari prelievi con la carta di credito della vittima.