Ilgiorno.it - Rimborsopoli Regione Lombardia, ancora a processo dopo 12 anni. E c’è persino chi viene condannato

Milano, 20 novembre 2024 –, chi se la ricorda? Alcuni dei protagonisti di quell’inchiesta e dei successivi processi – molti dei quali terminati in nulla di fatto, per i motivi più diversi – hanno abbandonato la scena politica, in primis la semi-leggendaria igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti e Renzo Bossi, rampollo del senatùr. Qualcuno èdeceduto. Ora, a oltre 12di distanza dai fatti contestati, oggi – mercoledì 20 novembre – è stata emessa un’altra sentenza di appello, un secondo grado “bis” sulle ultime posizioni,pendenti, di ex consiglieri ed ex assessori lombardi messi sotto inchiesta per il loro presunto utilizzo “leggero” del denaro pubblico fra il 2008 e il 2012. Un'inchiesta, con al centro l'accusa di peculato, sulle presunte "spese pazze" da cui era emerso che decine di politici si erano fatti rimborsare con soldi pubblici, per un totale di circa 3 milioni di euro in quattro, le spese più varie, tra cui soprattutto pranzi e cene.