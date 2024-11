Ilnapolista.it - Neres: «Sono timido, non mi piace parlare troppo. I miei idoli? Messi, Ronaldinho e Neymar»

David, nuovo acquisto del Napoli, ha partecipato all’intervista one-to-one ai canali ufficiali del club nell’iniziativa “From Napoli to the world” che ha coinvolto tutti i nuovi acquisti azzurri di quest’anno.: «Di seguito le dichiarazioni complete:«Ho avuto un’infanzia felice, miva giocare con gli amici all’aria aperta, correvo molto e giocavo sempre a calcio. I varidiventati icalcistici. Miavvicinato al calcio già da quando nel 2002 il Brasile ha conquistato il Mondiale. Non ricordo tutto alla perfezione, ma ricordo la finale, il gol su punizione dicontro l’Inghilterra. Ricordo anche il 2005 quando il San Paolo vinse il Mondiale per Club. Anche quello è stato un grande momento per me. Come nel 2002, non ricordo tutto, ma ricordo che la mia squadra del cuore si era laureata campione.