Gaeta.it - Morte di Larimar Annalro: Autopsia e Indagini su Possibili Precisioni da Rilevare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il caso di, giovane studentessa di Piazza Armerina, sta suscitando una serie di interrogativi e preoccupazioni tra la comunità. La sua tragica, avvenuta la scorsa settimana e scoperta nella macabra situazione di un’impiccagione, ha portato a un’che non ha risolto i dubbi sul suo triste destino. Gli esami condotti sul suo corpo hanno rivelato particolari inquietanti che sollevano più domande che risposte.I risultati dell’L’effettuata sulla giovane ha evidenziato elementi che non corroborano l’ipotesi di un suicidio. A destare particolare attenzione è il fatto che l’osso cervicale della ragazza non presentava rotture, e le sue mani erano libere, un aspetto che solleva quesiti sulla dinamica di quanto accaduto. La corda utilizzata per l’impiccagione era fissata attorno al collo e all’addome, mentre i piedi della giovane risultavano legati.