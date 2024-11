Lapresse.it - Medioriente: ong, salgono a 11 morti in raid Israele in Siria

Milano, 20 nov. (LaPresse) – Sono saliti a 11 inell’attacco lanciato dall’esercito disullacentrale. Lo riporta l’Osservatoriono per i diritti umani. Oltre a 4 soldati delle milizie filo-iraniane, altri 7 combattenti di nazionalitàna sono stati uccisi. Decine di persone sono rimaste ferite, tra cui 7 civili. Uno è in condizioni gravi. Gli aerei israeliani hanno preso di mira 3 siti separati nella città di Palmira tra cui due siti nel quartiere di Al-Jamiya, uno dei quali è un deposito di armi vicino alla zona industriale in cui vivono famiglie di combattenti filo-iraniani di nazionalità irachena e straniera.