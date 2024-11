Sport.quotidiano.net - Lucchese - La svolta

Mettetevi comodi! Nessun ribaltone tecnico, come era nell’aria dopo le dichiarazioni di disimpegno pronunciate dal trainer negli spogliatoi dello stadio di Terni. Ladovrebbe andare avanti con Giorgio Gorgone, con un solo obiettivo da centrare: la salvezza, altro che piazzamento da play-off, come sbandierato in estate dalla dirigenza rossonera. La decisione dovrebbe essere confermata oggi, nella conferenza stampa preannunciata dal club. Voce clamorosa, intanto, sul fronte societario: sarebbe in arrivo un imprenditore italo-canadanese. Ma una cosa per volta. Cerchiamo di capire che cosa può essere successo ieri pomeriggio, in sede, quando l’"ad" Lo Faso, l’unico dirigente rimasto in rappresentanza della società, ha contattato telefonicamente l’allenatore Gorgone e si è incontrato con il direttore sportivo Ferrarese e perché si sarebbe arrivati ad una soluzione che, molto probabilmente, non piacerà a parte della tifoseria e che sarà comunicata per altro, come detto, solo oggi nella conferenza stampa di Ferrarese.