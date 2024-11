Inter-news.it - Lipsia, problemi prima dell’Inter: un giocatore sul piede di partenza!

Dopo la trasferta di Verona in programma per questo sabato, l’Inter affronterà il Red Bulla San Siro nella sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League.in casa dei tedeschi, con unscontento che, secondo la Bild, è suldiIN CASA – Mentre l’Inter si prepara per la sfida contro il Verona, il Red Bull– che il prossimo martedì sarà ospite a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – deve risolvere alcuniin rosa. Il protagonista è Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, passato in Germania lo scorso dicembre. Da allora solo 16 presenze per lui, che sta trovando poco spazio. E questo, chiaramente, lo rende poco contento. Certo, non un enorme problema, ma avere unscontento in rosa, come nel caso del nazionale macedone, non è mai un buon segno all’interno dello spogliatoio.