Lecce, il 26enne morto per aver inalato la droga della risata «aveva problemi di salute»

Pierpaolo Morciano, ildi Alessano () che sarebbedopola cosiddetta “” (protossido di azoto),anche «di». A riferirlo alla Gazzetta del Mezzogiorno è il compagnomadre di Pierpaolo, Domenico Carluccio. Oggi, 20 novembre, è prevista l’autopsia sul corpo del ragazzo.La difficoltà a respirare«Per il mese prossimomo prenotato una biopsia alle adenoidi, in ospedale, ormai da sei mesi facevamo accertamenti poiché dopofinito di mangiare Pierpaolo avvertivaa respirare, utilizzava lo spray in commercio in farmacia per disostruire le vie respiratorie. Era anche un ragazzo corpulento, in sovrappeso. Vogliamo capire, sapere», racconta Carluccio. Il giovane domenica 17 novembre stava festeggiando il suo compleanno per strada e, a quanto è stato ricostruito finora, avrebbe respirato il gas esilarante all’interno di un palloncino che girava di mano in mano nella comitiva.