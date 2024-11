Lanazione.it - Lavoro nero, chiuse due confezioni. Multa da 55mila euro

Prato, 20 novembre 2024 – C’era movimento ieri in mattina in via Boni, strada a due passi da via Zarini. Due attività condotte da cinesi sono finite infatti sotto la lente d’ingrandimento del Gruppo diinteristituzionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo – coordinato dalla Prefettura – di cui fanno parte polizia, carabinieri, guardia di Finanza, ispettorato del, Asl, Inps, vigili del fuoco, polizia municipale, Alia e Agenzia delle dogane. L’attività ispettiva ha riguardato due aziende operanti in un unico capannone. La verifica è stata estesa agli appartamenti adiacenti alle ditte e a esse collegati. Complessivamente sono stati identificati 23 cittadini stranieri, di cui 7 sprovvisti del titolo di soggiorno, quindi clandestini. Degli altri, due non avevano un contratto diregolare.