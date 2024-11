Amica.it - La duplice anima dei profumi ai frutti di bosco: pungente ma anche zuccherina

Sono passeggiate nei boschi, quando maturano i lorocolorati e deliziosi. E mettono d’accordo un po’ tutti, sia gli amanti deigourmand sia quelli delle colonie agrumate, perché sono dolci e zuccherini maaspri e pungenti. Iaidisono un vero must-have d’autunno. Perfetti per le mezze stagioni perché non troppo freschi ma nemmeno caldi, sono soprattutto femminili ma non solo. Ci sono, infatti, tantidi nicchia aidiche vengono etichettati comeairossi unisex, no gender o genderless. Proprio perché, a seconda delle note con cui vengono abbinati, lamponi, more, mirtilli, fragoline die ribes possono risultate a volte più golosi e altre più aciduli, potenti oppure romantici.