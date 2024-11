Gaeta.it - Incendio nella cabina dell’ascensore di un palazzo: l’episodio avviene dopo un sgombero delicato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’intervento diavvenuto ieri in un’abitazione di via Caduti per Servizio ha scatenato un graveche ha interessato ladel. L’operazione, condotta dalla Polizia locale e dalla Polizia, ha avuto origine dalla sospensione del diritto di occupazione da parte degli assegnatari, dichiarati non più idonei per reati commessi. L’, scoppiato nelle prime ore del mattino, ha messo in allerta non solo i residenti, ma ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.L’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dei residentiA seguito dell’allerta lanciata dai residenti dell’edificio, i Vigili del Fuoco sono accorsi sul luogo per gestire l’emergenza. Le fiamme e i fumi che si sono propagati velocemente hanno reso necessario l’immediatotemporaneo dei piani superiori del, mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti.