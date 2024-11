Thesocialpost.it - Emilia-Romagna: due scosse di terremoto in un giorno

Leggi su Thesocialpost.it

Nella giornata odierna, l’ha registrato due eventi sismici. La prima scossa, di magnitudo 2.5, è stata rilevata alle ore 6:00 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 29 chilometri di profondità. Successivamente, alle 19:53, un sisma di magnitudo 2.4 ha colpito la zona di Lama Mocogno, nel Modenese, con una profondità di 7 chilometri.Questi eventi seguono un’altra scossa avvenuta il 18 novembre nella stessa regione. In quell’occasione, undi magnitudo 2.4 è stato registrato alle 19:53, sempre a Lama Mocogno, con ipocentro a 7 chilometri di profondità.Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione, pur non segnalando al momento danni significativi a persone o strutture. La popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali.