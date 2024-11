Due ragazze lo sorpassano e si cappottano Si ferma per aiutarle e muore sotto gli occhi della moglie

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una vera e propria tragedia ha sconvolto un’intera comunità. Luigi è morto dopo essere sceso dall’automobile per aiutare dueche avevano avuto un incidente. Purtroppo è stato investito da un altro mezzo che stava transitando in quel momento e non c’è stato nulla da fare. Un dolore enorme per sua, che era con l’uomo quando è stato travolto.Luigi è morto investito da un’auto, mentre stava aiutando dueche si erano accappottate dopo aver sorpassato proprio la vetturavittima. Lui ha deciso di accostarsi con la macchina e di provare a dare supporto alle giovani, ma il destino ha voluto che proprio lui perdesse la vita in una tragica dinamica dei fatti.Leggi anche: Incidente choc, l’auto si schianta e si spacca in due: morto sul colpo a 21 anniLuigi è morto investito da un’auto: era sceso dalla macchina per aiutare dueLuigi De Palma aveva 84 anni ed era nato a Benevento.