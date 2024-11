Laprimapagina.it - Dennie JM: esce il videoclip di “Tre il numero perfetto”

Dal 6 novembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “TRE IL”, il nuovo singolo diJM per Maionese Project.“Tre il” diJM si presenta come un brano che esplora la ricerca della felicità e della stabilità attraverso una prospettiva personale e familiare. Il titolo stesso suggerisce che iltre rappresenta l’armonia ideale nella vita dell’artista, simbolizzando la sua famiglia: la moglie, la figlia e se stesso. In un mondo che spesso sembra instabile,JM celebra l’importanza di avere una famiglia solida, con valori che rimangono intatti nonostante le sfide quotidiane.La canzone riflette su come la vita, con tutte le sue difficoltà, possa essere paragonata alla scuola: un percorso di crescita, di apprendimento e, in qualche modo, di adolnza emotiva, dove si cerca una stabilità mentale che, a volte, sembra sfuggente.