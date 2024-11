Ilgiorno.it - Dal bar in Porta Venezia ai porti di Panama: la geografia dell’alleanza internazionale di narcos

Milano, 20 novembre 2024 – “Poi ci sono sti albanesi. ci hanno messo mano ormai su tutto. cugi sono ovunque. sono capaci. in Sudamerica ci sono loro ormai”. L’ultima indagine della Finanza, che si è chiusa due giorni fa con venti arresti, ha certificato una volta di più il ruolo fondamentale della mala albanese nel trafficodi cocaina. Gli accertamenti investigativi dei militari di Pavia e dello Scico hanno ricostruito i canali di rifornimento del gruppo della Comasina – guidato prima dal figlio di don Pepè Davide Flachi (arrestato nel 2022 e condannato in primo grado a 20 anni di reclusione in abbreviato) e poi dall’erede Andrea Rozzo alias “Pesciolino” – nonché di quello che faceva capo ad Antonio Rosario Trimboli. “Fra, è come noi, uomo d’onore in tutti i sensi”, scriveva Flachi jr il 17 febbraio 2021 del trentanovenne Saimir Bilacaj, che da Valencia governava il passaggio di quintali e quintali di “bianca” “in sinergia” col connazionale quarantaquattrenne Alban Begeja.