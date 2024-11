Unlimitednews.it - Da Italia, Francia e Spagna un documento per il rilancio della pesca

ROMA (ITALPRESS) –hanno firmato uncongiunto per sostenere il settorenel corsoriunione del consiglio Agrifish. L’iniziativa riconosce i significativi sacrifici sostenuti dal settore negli ultimi anni, che hanno portato a una contrazione delle marinerie, minacciando la capacità di garantire una produzione alimentare sostenibile. Ilsottolinea la necessità di un approccio equilibrato che tenga conto delle legittime esigenze di tutela ambientale e del mare, insieme agli altri due pilastri stabiliti dall’Unione Europea: il sostegno economico alle imprese e la garanzia di equità per i produttori. Per il Ministro dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida è “fondamentale unire le forze per difendere il settore, che è parte integrante dell’identità alimentare e culturale.