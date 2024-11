Coppa Davis 2024 | crolla il doppio e la Spagna viene eliminata dall’Olanda Nadal saluta il tennis

Leggi su Sportface.it

Subito una clamorosa sorpresa in. Nelle Finals di Malaga i padroni di casa dellavengono eliminatigrazie aldecisivo in cui uno straordinario Koolhof e un ottimo Van de Zandschulp beffano Alcaraz e Granollers e si prendono il punto del 2-1 dopo il ko di Griekspoor contro Carlitos e in precedenza la vittoria dello stesso Botic nei confronti di Rafael, che di conseguenza si ritira ufficialmente dal, essendo il torneo a squadre il suo ultimo ballo già annunciato. Amara last dance dunque per il maiorchino, checelebrato – seppur in modo mesto – per la sua enorme carriera.Nel primo set non mancano le palle break, nessuna però sfruttata ambo le parti. Nel dettaglio, già nel secondo game è la coppia olandese a doverne annullare una, per poi chiudere ai vantaggi e non perdere subito il servizio, poi nel settimo gioco un’opportunità la concedono gli spagnoli, anche in questo caso non sfruttata, e pesa la chance nell’ottavo game per Alcaraz e Granollers, avrebbero potuto senz’altro incidere di più e invece, seppur in modo più claudicante rispetto ai rivali, Koolhof e Van de Zandschulp approdano al tie-break.