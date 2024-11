Quotidiano.net - Carcere e multe più severi per chi maltratta e uccide gli animali. Brambilla esulta: “Una rivoluzione”

Roma, 20 novembre 2024 – “Dedico alle vittime mute e invisibili, soprattutto aglidi cui non si mai parlato e mai si parlerà, il frutto di questo grande e incessante impegno”.l’onorevole Michela Vittoria, presidente dell’Intergruppo per i Diritti deglie della Lega italiana per la Difesa deglie dell’ambiente, per l’approvazione nell’aula di Montecitorio della pdl AC30, di cui è prima firmataria e relatrice, che finalmente garantisce maggiore tutela penale agli. “Una”,la deputata. “Il testo – ricorda l’esponente di Noi moderati – aumenta le pene, sia detentive che pecuniarie, per i principali reati e illeciti a danno degli: l’uccisione, ilmento, l’organizzazione di combattimenti. Di fronte all’obiettiva gravità di certe condotte, tutti – partiti, associazioni, società civile – reclamavano sanzioni più severe, più deterrenza”.