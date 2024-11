Ilveggente.it - Berrettini gioca a carte scoperte: “Non voglio perderla”

ne ha finalmente parlato apertamente: la verità sul suo presente.Fare da spettatore non è nel suo stile. Gli riesce bene anche quello, sì, ma Matteoè molto più forte in campo, che non in prossimità di esso. Ed è per questo motivo che ha rallegrato enormemente i tifosi azzurri la notizia del “ripensamento” di Filippo Volandri. Il capitano della Nazionale azzurra non lo aveva inserito tra i pre-convocati, ma in più occasioni aveva comunque lasciato intendere che difficilmente avrebbe lasciato a casa il gigante romano e i suoi muscoli d’acciaio.: “Non” (LaPresse) – Ilveggente.itLe pre-convocazioni erano state effettuate sulla base del ranking, criterio che aveva penalizzato, per forza di cose, il finalista di Wimbledon 2021.