Autonomia Conte in aula | Consulta l’ha demolita e voi fate finta di nulla

ROMA – Quello dell’regionale differenziata “è un disegno che la Corte Costituzionale ha distrutto, ha demolito completamente. Noi non abbiamo ancora la sentenza e quindi non conosciamo le motivazioni, però è evidente che voi state facendodi, state fischiettando”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppeintervenendo inalla Camera, e rivolgendosi al governo, nel corso della discussione delle mozioni in materia di attuazione dell’differenziata.“I pilastri” di quel disegno, ha sottolineato, “sono stati demoliti uno per uno dalla, a partire dalla pretesa di definire i Lep esautorando il Parlamento e affidando la decisione nelle mani del governo”, ha concluso l’ex premier.L'articoloin: “e voidi” L'Opinionista.