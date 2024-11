Ilgiorno.it - Autocarro in fiamme in autostrada: 6 km di coda. Rientro a casa da incubo per i pendolari pavesi

Pavia, 20 novembre 2024 – Molto difficoltoso ildeiche si spostano in auto. Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 20 novembre, unche stava viaggiando sull'Milano-Genova ha preso fuoco. Il traffico è stato così bloccato tra l'allacciamento di Bereguado e lo svincolo di Gropello Cairoli. Con il passare delle ore aumentavano sempre di più le auto bloccate. Alle 17,30 erano 6 i chilometri die, un'ora dopo, il raccordo di Bereguardo che viene utilizzato anche da coloro che devono raggiungere Pavia, era chiuso. A peggiorare ulteriormente la situazione è arrivato anche un incidente fortunatamente non grave, ma che a causa dell'elevato traffico non consentiva neppure ai mezzi di soccorso di raggiungere il punto esatto per intervenire. Di conseguenza per andare da Bereguardo a Gropello, un tratto che si percorre in pochi minuti, ci voleva almeno un'ora e mezza.