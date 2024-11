Gaeta.it - Assemblea Generale Alis 2024: Un’importante Occasione di Confronto per il Settore della Logistica

Facebook WhatsAppTwitter L’si svolgerà a Roma, il 3 dicembre,manifestazione dedicata allae ai servizi di trasporto in Europa. Guido Grimaldi, presidente dell’Associazione, ha confermato un evento che richiamerà l’attenzione di imprenditori, politici e professionisti. La giornata si preannuncia ricca di interventi e opportunità di networking, fondamentale per il.Dettagli dell’evento e locationL’si svolgerà presso l’AuditoriumConciliazione, nel cuore di Roma, dalle 10.30 alle 18.30. Questo prestigioso spazio ospiterà una serie di dibattiti e incontri che mirano a mettere in luce le questioni centrali per ile del trasporto. La presenza di personalità rispettate del mondocomunicazione, come Bruno Vespa e Monica Maggioni, promette un dialogo accattivante e stimolante.