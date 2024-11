Ilrestodelcarlino.it - Ankon Dorica e Avis Arcevia soli al comando

Nona giornata in Seconda Categoria, ci si avvicina a un terzo di stagione regolare e vi si arriva con due squadretarie alnei gironi anconetani, il C e il D: sono, col vantaggio di quest’ultima salito a 3 punti sul Loreto secondo in classifica. Decisamente più corta invece la classifica nel girone C, dove l’rimane solo grazie al successo in trasferta 1-0 sul campo della Serrana. Tra le inseguitrici c’è pure il Trecastelli che ha dato spettacolo nel match interno contro l’Aurora Jesi: è finita 6-3 per i locali mentre ha segnato 6 reti pure il Monte Roberto, che non ha lasciato scampo a un Borgo Molino battuto con un punteggio tennistico senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Proprio le due squadre che hanno incassato sei reti in quest’ultima giornata, Aurora Jesi e Borgo Molino, chiudono la graduatoria nel gruppo C mentre nel D il fanalino di coda è l’Europa Calcio.