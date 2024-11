Ilfattoquotidiano.it - Viva la carbonara… Oppure no? Le ricette ‘un tanto al click’ fanno inorridire i puristi (e non solo). Ma forse un trucco per ‘salvare’ la ricetta c’è

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È scoppiato il “carbonara gate” e no, non è una puntata di MasterChef. Se c’è un piatto che è sempre sulla bocca di tutti, è senza dubbio la carbonara, un grande classico che non tramonta mai. Anzi, il suo “mito” viene alimentato costantemente anche grazie ai social, conunal click e strafalcioni che. Gli stessi che già nelle scorse settimane hanno avuto reazioni giustamente scomposte quando un noto marchio internazionale del food hanno lanciato gli “spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta”. In scatoletta. C’è chi ha tuonato all’oltraggio alla tradizione italiana (anche se va detto che l’origine di questo piatto è ancora oggi piuttosto incerta), chi l’ha definita “una bastardizzazione della nostra cucina” (lo chef Gianfranco Vissani) e chi invece l’ha liquidata come una pessima imitazione.