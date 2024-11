Ilrestodelcarlino.it - Vis, una settimana ed è ancora derbyssimo. I numeri confortano: al top nelle conclusioni

Da un derby all’altro nell’arco di una. Da una beffa all’altra. Nella scorsa stagione la sfida del Romeo Neri alla quart’ultima giornata coincideva con il debutto di Stellone sulla panchina vissina: ottima prestazione vanificata dal gol di Ubaldi al 93’, viziato da un fallo precedente su Mattioli. Pochi minuti prima Di Paola aveva centrato il palo interno su punizione. Corsi e ricorsi, cose viste e riviste. Anche contro l’Ascoli pali clamorosi e rabbia schiumata contro l’arbitro per il rigore (a chiamata, mediante urlo di Tirelli) regalato al Picchio al 93’. Come ha riferito mister Stellone, il credito nei confronti della sorte e delle terne è lievitato abbondantemente dopo le sfide contro Pianese e Ascoli. I torti subiti cominciano a far volume, a fronte di pochi fischi benevoli.