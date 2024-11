Gaeta.it - Tragedia a Talamello: uomo trova la moglie in coma dopo una caduta, ora è deceduta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento drammatico ha scosso la comunità di, piccolo comune nel Riminese, sabato pomeriggio, quando undi 57 anni ha rito lastesa a terra nel salotto della loro villetta. Le circostanze che hanno portato a questa situazione rimangono oscuri e continuano a suscitare interrogativi tra i residenti e le autorità. La donna, di 49 anni e originaria del Madagascar, è stata portata in ospedale, dove le sue condizioni si sono purtroppo aggravate, portando alla dichiarazione di morte cerebrale.La scoperta scioccanteSabato pomeriggio, il cinquantasettenne, poliziotto in congedo, ha fatto una scoperta traumatica. Ritornando in salotto hato laa terra, incosciente e in gravi condizioni. In base ai primissimi accertamenti, l’siva in un’altra stanza prima del drammatico rimento.