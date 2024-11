Digital-news.it - Tennis Coppa Davis Finals 2024 a Malaga, tutti con gli azzurri ?? su Sky Sport e NOW

AL VIA LA ‘CUP FINAL 8’ CON L’ITALIA PROTAGONISTAGLIDI VOLANDRI CERCANO IL “BIS”IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOWDa MARTEDÌ 19 a DOMENICA 24 NOVEMBREle otto Nazionali più forti del mondo si sfidano aa caccia della mitica “Insalatiera”Martedi alle 17 si parte con OLANDA-SPAGNAL’ITALIA in campo GIOVEDÌ 21 DALLE 17 contro l’ARGENTINA“Campo centrale” SKYanche in streaming su NOW:TUTTE LE SFIDE LIVE, con il racconto di Elena Pero e Luca Boschetto e il commento tecnico di Laura Golarsa e Stefano Pescosolido. In diretta dagli studi di presentazione e analisicondotti da Eleonora Cottarelli con Angelo Mangiante e Stefano MeloccaroSolo su Sky e in streaming su NOW ilsi gioca tutto l’anno. Dopo le emozioni delle Nitto ATPdi Torino, concluse con il trionfo di Jannik Sinner, il “Gran Finale di Stagione” si appresta a vivere un nuovo, appassionante, evento: da domani, martedì 19 novembre, aandranno in scena le.