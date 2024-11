Noinotizie.it - Taranto: crea il tuo presepe Biblioteca Acclavio

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Ildelle 4R. in! L’Acclaviana si illumina di tradizione dando ai materiali una seconda vita! Tutti gli appassionati di presepi, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare e a dare libero sfogo alla propriatività. I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale di riciclo come: carta, cartone, cartapesta, legno, stoffe colorate, bottoni, calze, bottiglie, bicchieri, lattine d’alluminio, cd, riviste, scatole, tappi in metallo e sughero, vecchi nastrini e.. utilizzando qualunque tecnica.Perché partecipare?Dare vita alla tradizione mantenendo viva l’antica arte dellazione dei presepi.Esprimere la propriatività in modo libero e giocoso.Condividere la gioia del Natalere un’atmosfera festosa all’interno della