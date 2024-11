Formiche.net - Si disfano Lega e 5Stelle, cresce il Pd. Ma è presto per dire campo largo. Parla Ignazi

Il risultato è netto e incontrovertibile. Il centrosinistra conquista l’Umbria, scardinando il governo regionale di centrodestra (con la governatrice uscente, Donatella Tesei) e conferma la sostanziale egemonia in Emilia-Romagna in cui stravince Michele de Pascale. Ma stiamo attenti a trarre facili conclusioni sulla possibilità di riproporre i modelli di alleanze sui territori, anche a livello nazionale. “Ogni territorio ha i suoi equilibri, ed è molto più facile costruire alleanze davvero larghe in Provincia, rispetto che a Roma”. Piero, politologo di lungo corso dell’Università di Bologna pur salutando con favore l’esito elettorale che consegna due regioni importanti al centrodestra, nella sua analisi a Formiche.net, invita alla prudenza.Professore, in Emilia-Romagna l’esito era del tutto prevedibile.