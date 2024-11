Rutte nomina Shekerinska sua vice | crede davvero nella NATO

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 nov. (askanews) – Il segretario generale dellaMarkha deciso dire Radmiladalla Macedonia del Nordsegretario generale. “Sono felice di annunciare ladi Radmilacome prossimosegretario generale. È una persona che, conosce il lavoro che serve per l’adesione all’Alleanza, e cosa significa essere un membro a pieno titolo. Non vedo l’ora di lavorare con lei mentre assume questo ruolo vitale”, ha aggiunto.è stata in precedenzaprimo ministro per l’integrazione europea e ministro della difesa della Macedonia del Nord, anche in vista del paese che entra a far parte dell’Alleanzanel 2020. Lei prenderà il suo posto entro la fine dell’anno. Immediate “le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro” dal ministro della Difesa Guido Crosetto su X.