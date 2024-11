Anteprima24.it - Perlingieri, buona la prima in maglia azzurra: un’ora in campo, assist e tante giocate importanti

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata 62 minuti laassoluta indell’attaccante giallorosso Mario, al suo debutto con la Nazionale Under 20 di mister Corradi. Il classe 2005, dopo il forfait in Polonia di venerdì scorso per un leggere fastidio muscolare, al Viola Park contro la Romania nel sesto match di Elite League è stato schierato nell’undici di partenza risultando prezioso nell’economia della gara.è apparso pienamente a suo agio in un contesto così imporsvolgendo un lavoro prezioso di raccordo in attacco e sempre con grande personalità. L’attaccante del Benevento, che per il doppio impegno con la Nazionale ha saltato il derby contro l’Avellino, ha messo lo zampino nel 2-0 servendo a Lipani un pallone d’oro poi tramutato in gol da quest’ultimo.