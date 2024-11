Ilrestodelcarlino.it - Megabox rinvigorita dal match con Scandicci

Ci è mancato pochissimo. I segnali sono più che buoni. Infatti nonostante la sconfitta, bicchiere mezzo pieno in casaOndulati del Savio per la gagliarda prestazione della squadra biancoverde di fronte ad una delle corazzate del campionato. La Savino Del Bene è arrivata a Pesaro determinatissima a portare a casa i tre punti, ma si è trovata di fronte un’avversaria che, dopo un primo set spettacolare, le ha dato filo da torcere sino in fondo. Questo il commento dell’allenatore delle tigri Andrea Pistola: "Sono molto soddisfatto, cercavamo una partita di questo genere che dimostrasse la nostra crescita tecnica e la possibilità di giocarcela anche con le squadre più competitive del campionato. Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma stasera c’è stata una prova collettiva di squadra di alto livello, e gli unici momenti di calo sono arrivati esclusivamente per merito dei nostri avversari.