Gaeta.it - Maxi sanzione per un’azienda di Pontinia: scoperti cinque lavoratori irregolari

Facebook WhatsAppTwitter Un’ispezione dei carabinieri ha portato allae alla sospensione delle attività di, nel Lazio. Questo intervento rientra in una più ampia azione di controllo del fenomeno del lavoro irregolare, che continua a destare preoccupazione in tutto il Paese. Il fatto è avvenuto il 16 novembre, quando i carabinieri della Stazione dihanno eseguito una verifica mirata per contrastare il caporalato, rilevandotà ugualmente diffuse.La scoperta dei carabinieriDurante il controllo mattutino, gli agenti hanno accertato la presenza di ottoall’interno dell’azienda. Tutti erano di nazionalità bengalese e residenti regolarmente in Italia, tuttaviadi loro risultavano sprovvisti delle necessarie comunicazioni di assunzione.