Gaeta.it - Leo Gassmann: il giovane talento protagonista di ‘Terapia di gruppo’, tra cinema e musica

Facebook WhatsAppTwitter Leo, artista poliedrico, si sta imponendo nel panoramatografico italiano grazie al suo nuovo progettodi gruppo‘, un film che uscirà nelle sale il 21 novembre per la regia di Paolo Costella. L’attore e cantante ha condiviso con noi le sue impressioni sul film, il messaggio che veicola e i suoi futuri impegni professionali.Un’esperienza di lavoro condivisa con un cast stellareLavorare adi gruppo‘ ha rappresentato un viaggio emozionante per. All’inizio, racconta, il processo è risultato complesso, ma con il progredire delle riprese ha trovato la sua dimensione. La pellicola è caratterizzata da un approccio corale, che ha permesso ae ai suoi colleghi di sviluppare i personaggi in modo cronologico. Questo metodo, secondo l’attore, è raro nel, dove generalmente si girano scene in ordine sparso; pertanto, ha avuto l’opportunità di vedere l’evoluzione della sua figura nel corso della realizzazione del film.