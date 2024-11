Lidentita.it - Le truffe finanziarie ora corrono anche su WhatsApp

Leggi su Lidentita.it

La Consob, l’autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari, ha recentemente pubblicato un comunicato per mettere in guardia i risparmiatori sulle crescenti truffe finanziarie, sempre più frequentisu piattaforme come WhatsApp. La diffusione di messaggi ingannevoli tramite la popolare app di messaggistica istantanea sta diventando un metodo privilegiato dai truffatori, sfruttando l’ampia base .L'Identità.