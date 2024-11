Serieanews.com - L’Atalanta perde un big: furia Gasperini

Leggi su Serieanews.com

è pronta a salutare un big: Gian Pieroè una, tifosi senza parolesta vivendo un inizio di stagione da incorniciare. Con 25 punti raccolti, i bergamaschi occupano la seconda posizione in Serie A, ad appena un punto dal Napoli capolista. Un rendimento impressionante, che conferma la solidità e l’affiatamento della squadra di Gian Piero. La Dea sta mettendo in mostra un calcio propositivo, fatto di pressing alto, intensità e un attacco che fa tremare le difese avversarie.un big:(Ansa Foto) – SerieAnewsAnche se il campionato è ancora lungo, la squadra sta dimostrando di poter essere tra le protagoniste in questa stagione. Il contributo di ogni singolo giocatore è stato fondamentale, con i nuovi arrivati che si stanno inserendo bene nel sistema di gioco.