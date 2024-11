Amica.it - Jeans barrel: il nuovo modello di tendenza che piace anche a Julianne Moore

Chiari, scuri o colorati: isono uno dei grandi tormentoni di questo autunno. Recentemente,ha indossato un outfit con protagonista assoluto questo.L’attrice ha scelto un total look firmato Alaïa composto da pantaloni in denim larghi e maglione con scollo a “V”. Il“a barile”, caratterizzato da una silhouette a vita altissima che va poi ad allargarsi a partire dei fianchi, ha già tutte le carte in regola per essere ilmust have dell’autunno inverno 2024. La mise è stata completata da accessori firmati Bottega Veneta: mules in pelle intrecciata e maxi orecchini in argento.a inizio marzo,ha optato per un total look firmato Alaïa proveniente dalla collezione A/I 2023 e caratterizzato proprio dai. Questi pantaloni in denim sono un’ottima soluzione per creare look quotidiani casual e rilassati.