Incendio a Torrione, verifiche in corso: probabile danneggiamento all'edificio

Tempo di lettura: < 1 minutoServiranno i controlli di stabilità a consentire il rientro delle famiglie residenti in via Grisignano al quinto e sesto piano dello stabile dove ieri sera lo scoppio di un frigorifero ha provocato un, paura e problemi di sicurezza.Le fiamme potrebbero aver danneggiato in maniera seria l’edificio ed ora i vigili del fuoco stanno compiendo una serie di rilievi tecnici per capire se È possibile far rientrare le famiglie che hanno trasla notte fuori casa. Alcuni sono stati ospitati da familiari. Va verificato se sussiste il pericolo di crollo dei solai.L’allarme era scattato alle 19: l’ha interessato la cucina e le altre stanze dell’appartamento che naturalmente è inagibile. È stata proprio la proprietaria della casa e chiedere aiuto dopo aver avvertito un furto boato.