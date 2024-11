Ilfattoquotidiano.it - I giudici Usa chiederanno a Google di vendere Chrome. Ma sul dossier antitrust c’è l’incognita Trump

Il Dipartimento di Giustizia statunitense chiederà una pronuncia che imponga ad Alphabet (Goggle) diil suo browser. Lo scrive l’agenzia americana Bloomberg che cita fonti a conoscenza dei piani. Il Dipartimento si basa sui rilievi dell’secondo cuiha monopolizzato illegalmente il mercato delle ricerche on line. Oltre alla cessione disolleciterà il gruppo ad imporre pure misure correttive su intelligenza artificiale e al suo sistema operativo per smartphone Android.Chiedere la vendita disegnerebbe un profondo cambiamento da parte dei regolatori Usa, che hanno in gran parte lasciato in pace i giganti della tecnologia da quando non sono riusciti a smembrare Microsoft due decenni fa. Tuttavia, sul, incombe l’imminente cambio di presidenza.