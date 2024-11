Lanazione.it - Fuga di monossido, quindicenne in camera iperbarica

Il ragazzo di 15 anni si trova alladi Firenze. Non è in pericolo di vita ma la paura è stata tanta. Nausea e mal di testa. Il motivo? Unadidi carbonio. Forse fuoriuscita da una stufetta. Accade nella prima mattina di ieri, alle 7, in località San Marco Villalba, frazione del comune di Arezzo. A dare l’allarme una mamma che si trovava a casa con il figlio di 15 anni che tutto d’un tratto ha iniziato ad avvertire i sintomi tipici di una classifica intossicazione dadi carbonio. Nausea e mal di testa, così si è risvegliata di primo mattino. Immediato l’allarme: prima la chiamata al 118 e poi ai vigili del fuoco che sono arrivati a sirene spiegate per prestare soccorso a chi si trovava in casa. Ad aver riportato i sintomi più gravi il ragazzino mentre la mamma non aveva lamentato nulla.