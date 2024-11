Lanazione.it - Fine settimana intenso per il Rugby Valdarno

Arezzo, 19 novembre 2024 – E' stato un week endper il. Sabato, i primi a scendere in campo sono stati gli Under 14 che, nella propria tana, hanno dimostrato di essere in ottima forma, superando il Vasari Arezzo con il punteggio di 28-7. La partita ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre. I Lupi hanno mostrato un gioco fluido e efficace, capitalizzando al meglio le occasioni create. Domenica, i piccolini della Under 6, a Firenze, hanno continuato il loro processo di avvicinamento al, condividendo attività e gioco e divertimento con i coetanei di altre squadre toscane. Bellissima prestazione corale della Under 12 a Gambassi Terme, con prestazioni pregevoli in tutte le partite giocate. Nonostante il vantaggio iniziale, la rimaneggiata Under 16, per le numerose assenze, è uscita sconfitta per 62 a 15 dalla franchigia Umbra dei Centauri FTGI, che hanno avuto la meglio nonostante l'impegno e la grinta dei Lupi scesi in campo.