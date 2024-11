Noinotizie.it - “Così in due mesi potremmo liberare le campagne dai rifiuti sversati illegalmente” Cia Puglia: il problema resta gravissimo a Foggia, Bitonto, Canosa di Puglia, Cerignola e Cinque Reali Siti

Di seguito un comunicato diffuso da Cia:Un protocollo, il “Protocollo Demetra” e un fondo della Regione, per aiutare i comuni pugliesi ad affrontare e risolvere l’annosa questione deldeinelle. È questa, in estrema sintesi, la proposta di CIA Agricoltori Italiani diper circoscrivere e superare ildeinelle, a danno e all’insaputa degli agricoltori proprietari dei fondi. “Si tratta di due misure che, se applicate, in duepermetterebbero diledai”, sostiene CIAattraverso una nota.Inla questione permane in tutta la sua drammaticità, soprattutto in provincia die in tutto il nord Barese., Stornara e Stornarella sono gli agri più aggrediti dalla criminalità organizzata che ha interesse ad abbattere i costi e massimizzare i profitti illeciti derivanti dallo smaltimento illegale didi ogni tipo.