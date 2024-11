Oasport.it - Coppa del Mondo speed skating Nagano 2024: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dal 22 al 24 novembre ladeldiprenderà il via. Sull’anello di ghiaccio di, in Giappone, si tornerà a fare sul serio e sarà interessante capire lo stato dell’arte nella prima apparizione stagionale. In casa Italia si vorrà rispondere presente per dar seguito agli ottimi riscontri della stagione passata.Fari puntati, in particolare, su Davide Ghiotto. L’atleta vicentino è uno dei riferimenti delle prove distance e, dopo aver siglato il record delufficioso nei 10000 metri a Inzell (Germania) in preparazione, ha voglia di farsi vedere anche nei 5000 metri, dimostrando ai suoi avversari di essere altamente competitivo anche nella distanza citata.Compagine tricolore che potrà contare al femminile su due campionesse, con storie molto diverse. Stiamo parlando di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana.